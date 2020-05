Casal passa por ‘tribunal no crime’ e homem é morto na frente da namorada, no Vila Acre

Maycon Barroso de Alencar, de 27 anos, foi morto com quatro tiros na cabeça, na noite deste domingo (24), no Ramal Bom Futuro, no Bairro da Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da namorada da vítima, o casal estava retornando para casa às 17h, após participarem de uma bebedeira. Caminhando pelo ramal, os dois foram abordados por três homens e levados para uma chácara abandonada.

Os criminosos fizeram o casal refém por cerca de 3 horas e realizaram um “julgamento”, no qual Maycon foi condenado a morte pelo ‘tribunal do crime’. O homem foi assassinado com 4 tiros na cabeça. Após executarem o homem, os bandidos tomaram o celular da namorada da vítima e liberaram ela, em seguida, fugiram do local.

A mulher correu para a própria casa e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Maycon já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e os agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

