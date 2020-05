Central Única das Favelas no Acre doa alimentos a famílias chefiadas por mulheres

A Central Única das Favelas (Cufa) no Acre vem dando exemplo de solidariedade em tempos de pandemia. Nas últimas semanas, voluntários têm percorrido a periferia de Rio Branco para entregar sacolões com alimentos para famílias chefiadas por mulheres em situação de vulnerabilidade. Vários bairros receberam a ação, entre eles o Montanhês e o Caladinho.

A equipe da entidade também leva produtos de higiene, como álcool em gel, e informações diversas sobre como se proteger do coronavírus, que já infectou mais de 400 pessoas no estado em um mês e meio de epidemia, matando cerca de 20 delas.

A ideia é conter a disseminação da doença nos bairros mais afastados do Centro da cidade. Atualmente, a maioria dos infectados, segundo o governo, vive nas regiões mais centrais de Rio Branco, como Bosque, Morada do Sol e Floresta, por exemplo.

A atividade integra os projetos Mães da Favela e Cufa Contra o Vírus. A arrecadação de alimentos e itens de higiene se dá por meio de doação de instituições e sociedade civil. Para fazer a sua doação, basta ligar para os números (68) 99953-7086 ou (68) 99972-3122.

A Cufa Acre também se mobilizou para cadastrar, em apenas cinco dias, 200 mães rio-branquenses na renda mínima da entidade, que já beneficiou 20 mil famílias humildes em todo o país com R$ 120 por dois meses. A primeira parcela já está no bolso dessas mulheres.

“Para muitos pode parecer pouco, mas não é para quem está realmente necessitado. Estamos desde março completamente mobilizados para socorrer as favelas do Acre durante a epidemia”, disse o coordenador da entidade no estado, Júnior TRZ.

