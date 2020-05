Cerca de sete peruanos que passaram pelo Acre estão infectados com covid-19

Depois de alguns dias de espera na ponte que o Brasil o através do Acre, ao Peru, passando pelo município de Assis Brasil, conseguiram passar para o seu país de origem. 50 apenas teriam conseguido passar após realizarem os testes para detecção do covid-19.

Segundo foi informado, dos mais de 70 peruanos, 44 vieram de São Paulo em ônibus após terem sido dispensados do trabalho por conta da crise provocada pelo corovírus, incluindo idosos e crianças e teriam chegaram sem máscaras e passando fome.

Segundo informações, dos 50 que passaram, sete teriam testado positivo para o vírus covid-19 após serem avaliados no lado peruano. Uma mobilização foi realizada para que pudessem passar pelo posto existente na cidade de Iñapari.

Foi informado que no domingo passado (10), os testes para o vírus foram realizados pelo governo peruano. Já no lado acreano, os peruanos estariam em situação de vulnerabilidade.

As autoridades de Iñapari teriam cedido as lonas e alguns colchões para o acampamento levantado no meio da ponte que liga os países. A comida e bebidas estão sendo doadas pela prefeitura de Assis Brasil como gesto de solidariedade.

A demora por parte das autoridades do Peru vem sendo criticada pelos próprios conterrâneos, uma vez que são compatriotas que estão retornando para sua terra natal. Não foi informado se mais imigrante podem estar chegando na fronteira, mas, a prefeitura acredita que novos grupos poderão estar chegando a qualquer momento.

Aúdio alerta que vírus chegou em Ibéria

Um áudio divulgado em grupos de WhatsApp, com sotaque, pede que as autoridades do lado brasileiro reforcem a fiscalização na fronteira com o Peru, pois, a cidade de Ibéria que fica distante poucos quilômetros de Iñapari, teria registrado cerca de cinco casos.

O homem diz que pessoas estão se deslocando para a fronteira, principalmente idosos, para receber suas aposentadorias na cidade de Assis Brasil e vice-versa. Diz que a fronteira é muito grande e não tem como fiscalizar e mesmo assim, casos foram registrados na cidade que está dentro do distrito de Iñapari.

