Ciee abre vagas de estágio para estudantes de Ensino Médio em Rio Branco

O Centro de Integração Empresa-Escola divulgou nesta terça-feira (12) processo seletivo de estágio para estudantes de nível médio que residem na Cidade do Povo, em Rio Branco. A meta é preencher vagas em empresas privadas para serviços administrativos.

Gratuitas, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até sexta (15) por meio de envio de currículos para o e-mail [email protected] Para participar do processo, o estudante deve estar matriculado ou concluído o nível médio, ter disponibilidade de horário pela manhã e tarde e ter pelo menos 18 anos de idade.

Há vagas para alunos noturnos do primeiro, segundo e terceiro anos e do módulo Educação de Jovens e Adultos (EJA). Formados do Ensino Médio que possuam de 18 até 21 anos completos também podem participar.

“A seleção que trata este disposto adotará como critério priorizar o estudante com cadastro no CIEE, com o currículo inserido no sistema. Os candidatos poderão ser convocados para realização de entrevistas em empresas privadas com vagas estágio disponíveis”, disse o órgão.

Candidatos em situação de vulnerabilidade social terão prioridade nas vagas. Após contratação, os estudantes receberão cerca de meio salário mínimo mais auxílio transporte, com valores a critério da empresa.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários