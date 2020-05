Clubes cumprem protocolo e anunciam retorno do Campeonato Português

A decisão foi tomada depois de vistoria no estádios e realização de testes médicos em todos os profissionais envolvidos

Em comunicado divulgado nesta terça (12), a Liga Portuguesa de Futebol anunciou o retorno do campeonato nacional em 4 de junho.

A decisão foi tomada depois de vistoria no estádios e realização de testes médicos em todos os profissionais necessários para a volta da competição. Nove atletas foram diagnosticados com a Covid-19. O único nome revelado foi o de David Tavares, 21, do Benfica.

Segundo a liga, a volta do futebol acontece em razão das equipes terem cumprido todos os protocolos sanitários determinados pelo governo, assim como a adoção de medidas de proteção para os jogadores, comissões técnicas e funcionários que estarão envolvidos nas realizações das partidas.

A última rodada disputada aconteceu em 13 de março. Portugal é o segundo país (entre os principais torneios da Europa) a anunciar o retorno. A Bundesliga, na Alemanha, será retomada no sábado (16).Após 24 rodadas, o Porto é o líder do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Benfica.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários