Clubes da Premier League decidem retomar treinos com contato físico

A Premier League deu um importante passo nesta quarta-feira (27) rumo à retomada do futebol profissional na Inglaterra.Em decisão unânime, os 20 clubes da elite inglesa aprovaram o retorno de treinos com contato físico a partir desta quinta (28). As atividades ainda acontecerão em grupos restritos e a liga recomenda que sejam evitados contatos físicos desnecessários.

Para tentar minimizar o risco de contágio, as equipes irão manter medidas de higiene e os jogadores serão monitorados por aparelhos de GPS, que darão às comissões técnicas informações mais detalhadas sobre a incidência de choques corporais entre os atletas.

O avanço no trabalho diário dos times faz parte do que a liga chama de Passo Dois do “Protocolo de Volta aos Treinos”, documento que estabelece os diferentes estágios a serem cumpridos pelos clubes até a volta do futebol competitivo no país.

O Passo Três do protocolo prevê o retorno à normalidade dos treinos, já visando à preparação para os jogos do campeonato.

“A prioridade da Premier League é a saúde e o bem-estar de todos os participantes. Estritos protocolos médicos estão em curso para assegurar que os centros de treinamento são o ambiente mais seguro possível e jogadores e demais profissionais continuarão a ser testados duas vezes por semana para Covid-19”, disse a organização da liga em um comunicado.

Após 1.744 testes realizados em toda a liga, oito pessoas apresentaram resultado positivo para a doença.

A Premier League espera retomar a disputa em junho, a fim de encerrar a temporada, que foi interrompida em março por conta da pandemia do coronavírus. O Liverpool lidera com 25 pontos de diferença para o segundo colocado, Manchester City.Entre as grandes ligas europeias, somente a Bundesliga conseguiu retornar até o momento.

