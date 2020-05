Colapso na Saúde do AC, fuga de presos, saída de ministro e outras; veja as mais lidas

Confira as matérias mais acessadas e que também repercutiram nas nossas páginas nas redes sociais durante toda essa semana.

Os destaques estão nas nossas principais categorias, como polícia, política, esporte e geral.

Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Gladson diz que Acre está próximo do colapso e após ver a mãe sendo agredida, enteado mata padrasto

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se pronunciou nesta segunda-feira (11) acerca dos novos casos de coronavírus no Acre. “O alerta vermelho chegou no Acre. Devemos soltar uma edição do Diário hoje com rodízio de veículos e fechamento de avenidas”, declarou. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Raimundo Nonato de Oliveira, de 40 anos, foi morto pelo próprio enteado a ripadas, na noite deste domingo (10). Segundo a esposa, Raimundo e ela estavam em casa bebendo, quando a mulher desferiu um tapa no rosto do homem. O marido revidou e agrediu a mulher. Ao não aceitar a agressão contra a mãe, o enteado de Raimundo entrou em luta corporal com o padrasto. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Acre registra a 7ª morte em 24h e após perda de titulação, Cameli diz que vai dar adicional insalubridade a PMs

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou o registro de mais 130 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no Acre. Nas últimas 24 horas, subiu de 1.460 para 1.590 o número de infectados. Também foram registradas 7 mortes em 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou na tarde desta terça-feira (12) que após a retirada do projeto que concedia adicional de titulação aos policiais militares vai conceder adicional de insalubridade aos profissionais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Presos com suspeita de covid-19 fazem ‘chave artesanal’, abrem cela e fogem e homem reage e bate com gaveta em assaltante

Um vídeo registrado por câmeras de segurança na tarde desta terça-feira (13), na Rua Caxias, Bairro 15, em Rio Branco, mostra uma tentativa de assalto frustrada. O homem reagiu e bateu com uma gaveta no assaltante. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na noite desta terça-feira (12), um grupo de detentos abriu a cela usando uma chave artesanal e tentou fugir da Unidade Penitenciária do Quinari, em Senador Guiomard. Três presos foram recapturados, mas dois conseguiram empreender a fuga. Eles estavam com suspeita de coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Governo e prefeitura assinam pacote de serviço para salvar economia da crise e mais três mortes por covid-19

O governador Gladson Cameli e a prefeita de Rio Branco Socorro Neri assinaram, na manhã desta quinta-feira (14), a ordem de serviço para o início da Operação Força Máxima. A ação conjunta prevê uma série de obras públicas com o objetivo de dar sobrevida à economia acreana, que passa por momento de crise em decorrência da pandemia de coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 46 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado, nas últimas 24 horas, nesta quinta-feira. Três mortes também foram registradas. CONFIRA NA ÍNTEGRA

SEXTA-FEIRA

Duas mortes por coronavírus e 46 casos por testes rápidos e ministro da Saúde pede demissão do governo Bolsonaro

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 45 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado, nas últimas 24 horas. Enfatiza, no entanto, que esses números são apenas dos testes rápidos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou o cargo nesta sexta-feira (15), antes de completar um mês à frente da pasta. Em nota, a pasta informou que ele pediu demissão. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

