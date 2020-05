Coluna da Léia Lima traz mural ‘Dia das Mães’ com muitos clicks e aniversariantes

NÍVER

Família Salomão em comemoração intimista do primeiro aninho do pequeno Enrico. Mesa temática do clássico Rei Leão, os pais, avos e o padrinho babão Orly Salomão com o pequeno no colo.

CEDIAC

Sempre inovando, a CEDIAC está com mais um exame de ponta disponível para seus clientes. Desta vez os pacientes que necessitem de ressonância magnética do coração, já podem contar com mais essa comodidade oferecida pela CEDIAC, onde aqui mesmo no estado, se faz os exames sem o incomoda de ter que buscar os grandes centros. Procure a CEDIAC e informe-se mais, atendimento de segunda a sábado.

MURAL DIA DAS MÃES



Todas nossas homenagens à rainha de todas as rainhas, nossa flor maior que transborda amor e sabedoria, que nos enche de ensinamentos e dedicação à vida inteira. Registramos alguns momentos clicados por alguns amigos homenageando suas mães.

ANIVERSARIANTE

Registro de mais um aniversário da querida Marcia Pirani da Churrascaria do Gaúcho, para ela todo meu carinho!

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários