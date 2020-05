Colunista Kelly Kley apresenta guia com lives da semana, aniversariantes e muito mais

Sugestões: kelly.kley@gmail.com

No glamour desta semana, a enfermeira Layla Mayra com todo charme e elegância aproveitando sua piscina em um dia de descanso.

Níver

Quarta-feira (20) o dia foi da querida empresária, Renata Queiroz que ganhou festa intimista em família devido a pandemia. Parabéns!

Níver

Quem apagou também mais uma velinha na quarta, 20 , foi Wilker Martins, a coluna deseja os parabéns! Na foto ladeado pela mãe, Vânia Martins Farrapo. sexta (8), foi o engenheiro da computação e empresário, Ari Palu Junior. A coluna registra e deseja o melhor em seu novo ciclo, parabéns!

Níver

Quem entrou para maior idade na quinta-feira , 21, foi a bela, Letícia Casas Moura. A coluna deseja um novo ciclo mais abençoado. Na foto com a vó, Vânia Farrapo.

Níver

O aniversariante de sexta, 22 foi do funcionário público, Jailton Saldanha que ganhou festa surpresa intimista. Parabéns!

Níver

No sábado 23, o empresário Jorge Farias completou mais uma dádiva . A coluna registra e deseja os parabéns! Na foto ao lado da esposa, Joelma Severo.

Bodas de Cristal

O casal, Gerlúcia Afonso e Neto Magalhães comemoraram semana passada os 15 anos de casamentos, suas bodas de cristal. A coluna deseja felicidades eternas ao casal.

Live Mar e Sol

O dançarino e professor de educação física, Elisson Feitoza, é fã de carteirinha da cantora Solange Almeida, lógico que ele assistiu e dançou muito durante a live da cantora no último domingo.

Live da semana, horário local.

Quarta – feira, 27 de maio

JOELMA, às 18h

ONDE: youtube.com/joelmaoficial

Quinta-feira , 28 de maio

EMICIDA E TULIPA RUIZ

Home Hour Popload Festival as 17h

ONDE: YouTube

JOÃO BOSCO E VINÍCIUS , às 18h30

ONDE: youtube.com/joaoboscoevinicius

Sexta -feira, 29 de maio

FELIPE ARAÚJO, às 18h

ONDE: youtube.com/felipearaujo

SALGADINHO, às 18h

ONDE: youtube.com/cantorsalgadinhooficial

DANIELA MERCURY (#LIVEDARAINHA) às 18h

ONDE: youtube.com/danielamercury | Multishow

MATHEUS E KAUAN, às 20h45

ONDE: youtube.com/MeKcanal

Sábado, 30 de maio

FRANK AGUIAR, às 14h

ONDE: youtube.com/frankaguiaroficial

MARCOS E BELUTTI, às 14h

ONDE: youtube.com/marcosebelutti

Domingo, 31 de maio

ALEXANDRE PIRES E SEU JORGE (#IRMÃOS)

ONDE: youtube.com/alexandrepires |youtube.com/BlackServiceChanel

SOLANGE ALMEIDA (#SOLJOÃO)’, às 15h

ONDE: youtube.com/solangealmeidaoficial

O Boticário

O Boticário resgata flor desaparecida da perfumaria e lança o eau de parfum Lily Absolu

A delicada e rara espécie de lírio chamada de flor de lys é a estrela do novo eau de parfum do Boticário, o Lily Absolu. A flor, que havia desaparecido da paleta de matérias-primas da perfumaria, foi cultivada exclusivamente pelo Boticário em Grasse, cidade francesa considerada o berço da perfumaria mundial. Para deixar o ingrediente ainda mais especial, extraiu-se o seu óleo absoluto: essência pura e refinada que se obtém da flor, e deixa a fragrância mais sofisticada.

A combinação do absoluto da Flor de Lys à essência do lírio, presente em todas as criações de Lily e obtida por meio da milenar técnica do enfleurage, processo artesanal de obtenção de óleos essenciais, resgatado e modernizado pelo Boticário, traz intensidade e ao mesmo tempo muita delicadeza para o lançamento.

Blog da Genária

A acadêmica de direito, Genária Souza criou um blog virtual no Instagram com objetivo de enaltecer a beleza natural da mulher e seu empoderamento.

Para seguir : @genariasouzaa

Live da terra dia dos Namorados

A cantora acreana , Léia Lima realiza live em comemoração ao dia dos namorados, dia 12 de junho.

