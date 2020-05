Com 13 novas mortes, Acre bate segundo recorde seguido de óbitos por coronavírus

Total sobe para 135. Informações completas vão constar no boletim parcial da Sesacre

A Secretária de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou na tarde desta sexta-feira (29) que o Acre registrou 13 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. O número de mortos deve subir para 135.

Segundo informações preliminares, dentre os mortos estão seis homens e sete mulheres com idades entre 52 a 96 anos.

As vítimas em sua maioria eram de Rio Branco. Os dados completos serão informados no boletim parcial da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Brazil Confirmados 450,079 +11,267 (24h) Mortes 27,276 +512 (24h) Recuperados 193,181 42.92% Ativos 229,622 51.02%

