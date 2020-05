Com 241 novos casos e 13 mortes por coronavírus em 24h, AC tem mais de 5.800 infectados

As mortes são 11 homens e duas mulheres com idades entre 36 e 92 anos, conforme boletim da Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra um aumento de 241 novos casos de contaminação por coronavírus, nesta sexta-feira, 29. Em 24 horas, o número oficial de casos confirmados saiu de 5.600 para 5.841.

A Sesacre também informa o registro de mais 13 óbitos por Covid-19. São 11 homens e duas mulheres com idades entre 36 e 92 anos. Assim, o número de mortes pela Covid-19 salta de 122 para 135.

As mulheres são:

O primeiro caso é da paciente F. T. A. N., de 77 anos. Ela deu entrada no dia 22 deste mês no Hospital Regional de Brasileia e veio a óbito no dia 27. Era residente de Brasileia, sem registro de comorbidade.

O segundo é de J. S. L., de 81 anos, com entrada no dia 22 no Hospital Santa Juliana, era residente de Rio Branco e morreu no dia 26 deste mês, sem registro de comorbidades.

Os homens são:

A. I. U. J., de 64 anos, que foi internado no dia 25 e morreu na última quinta-feira 28, no Hospital Regional de Brasileia. Ele era residente do município de Assis Brasil, e possuía como comorbidade hipertensão arterial.

A. C. M. N., de 89 anos, foi internado no dia 22 na Fundhacre e veio a óbito no dia 24 deste mês, residente de Rio Branco, possuía hipertensão arterial, entre outras comorbidades.

N. P.S., de 92 anos, veio a óbito no dia 25 na UPA do Segundo Distrito, em Rio Branco. Ele era residente do município de Bujari e não possuía registro de comorbidades.

B. F. S., de 60 anos, deu entrada no dia 25 deste mês no Into e veio a óbito no dia 28, era residente do município de Xapuri, e não possui registro de comorbidades.

R. P. S. A., de 58 anos, deu entrada em hospital particular na ultima quinta-feira, 28 e veio a óbito na mesma unidade. Ele era residente de Rio Branco, sem registro de comorbidades.

F.C. M., de 58 anos, deu entrada no dia 4 deste mês no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e veio a falecer na ultima quinta-feira, 28. Era residente de Feijó, possuía doença renal crônica.

A.F.M., de 82 anos, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 27 e veio a óbito nesta sexta-feira, 29. Era morador de Porto Acre, tinha hipertensão arterial.

F.C.B.K., de 55 anos, deu entrada no dia 23 deste mês no Pronto-Socorro de Rio Branco e veio a óbito no dia 27. Era residente de Rio Branco, possuía registro de comorbidade.

V.R.M., de 51 anos, deu entrada no dia 5 deste mês no Hospital Regional do Juruá e veio a falecer no dia 23. Era residente de Cruzeiro do Sul, possuía comorbidades.

N. A. P., de 36 anos, deu entrada no dia 16 deste mês no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito no dia 28. Era residente de Cruzeiro do Sul, não possui registro de comorbidades.

O décimo primeiro caso do sexo masculino foi de um homem cujas iniciais são F.F.C., de 75 anos. Ele deu entrada no dia 25 na UPA do Segundo Distrito e veio a óbito no dia 27. Era residente de Rio Branco, não possui registro de comorbidade.

