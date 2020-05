Com apoio de Neném Almeida, Ismael Machado vai concorrer à vaga de vereador da Capital

O geógrafo já foi funcionário do Banco do Brasil, por isso também tem uma ótima relação com o setor bancário.

O deputado estadual Neném Almeida declarou que uma das cadeiras de vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco possivelmente já tem um forte candidato. O nome dele é Ismael Machado, ex-presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

Segundo Almeida, Machado é super capacitado “As eleições de 2020 se aproximam, sejam elas em outubro ou dezembro, e um nome que tem ganhado cada vez mais fôlego para uma das vagas de vereador é do ex-presidenre do Iteracre”, destaca.

O parlamentar destacou que Ismael Machado é formado em geografia pela Universidade Federal do Acre, possui uma pós-graduação em perícia e outra em gestão pública e é servidor do município de Rio Branco.

Apesar da sua rápida passagem pelo Iteracre, conseguiu implementar no órgão uma política de metas e resultados, em pouquíssimo tempo sua equipe já tinha providenciado centenas de títulos definitivos, que acabaram sendo entregues pelo seu sucessor.

Para ele, o Instituto passou por uma série de denúncias na gestão passada, e ainda teve que se submeter a prestações de contas para poder executar seus recursos, situação que Machado conseguiu superar muito rapidamente para que o órgão pudesse voltar a focar em sua atividades institucionais.

O geógrafo já foi funcionário do Banco do Brasil, por isso também tem uma ótima relação com o setor bancário. Ismael é considerado o braço direito do deputado Neném Almeida e foi abraçado por todo seu grupo político.

“Apesar de ter sido convidado por vários partidos, acabou aceitando o convite do também pré-candidato Minoru Kinpara para se filiar ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB”, explicou o deputado.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários