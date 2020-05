Com aumento de casos de covid-19 no Acre, Gladson avisa: “Não vou flexibilizar mais nada”

"Esse rapazinho aqui não cederá às pressões", disse o governador afirmando preocupação com a saúde dos acreanos

Neste domingo (3), o governador Gladson Cameli se manifestou sobre os recentes aumentos nos números de casos de covid-19 no Acre, que nas últimas 48 horas teve aumento de 170 casos e cinco óbitos. Ao ContilNet, Cameli disse que a ideia inicial de flexibilizar o decreto para a abertura do comércio está de antemão cancelada. “Eu não vou flexibilizar mais nada enquanto eu não tiver a segurança de que eu não vou estar colocando a saúde da população em risco”, disparou.

Em seu argumento, o governador destacou que não irá assumir uma responsabilidade tão alta em um momento tão delicado como esse. “Estou ampliando o decreto até o dia 17 de maio, estamos acompanhando o números de casos que está aumentando e não é somente porque aumentou o número de testes e exames, mas é porque o pico da pandemia está crescendo, é só acompanhar o que está ocorrendo nos estados vizinhos”, afirmou dizendo:

“O que adianta eu flexibilizar o decreto e colocar em risco sua vida? O que adianta abrir para você trabalhar se não tiver segurança com a sua saúde? Então eu não vou fazer isso”, asseverou.

O chefe do executivo estadual garantiu que mesmo diante da pressão para reabrir o comércio, se manterá firme em sua decisão.

“Esse rapazinho aqui não cederá às pressões. No entanto, entendam: estou cumprindo determinação dos órgãos fiscalizadores como Ministério Público Federal e demais entidades que estão em cima e me cobrando”, explicou, deixando claro que igrejas, academias, restaurantes e demais atividades seguem fechadas no Acre até posterior deliberação.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários