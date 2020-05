Com mais 175 altas médicas em 24h, AC já contabiliza quase 2.500 curados do coronavírus

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), divulgado neste sábado (30), 175 pacientes diagnosticados com coronavírus receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo e podem voltar a suas vidas normalmente.

Com este montante, o número total de altas médicas saltou de 2304 para 2479 em 24 horas. A maior parte dos casos positivos estão evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com

indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação, de acordo com o órgão.

O número de pacientes internados ou em isolamento não foi divulgado pelo órgão. O Acre contabiliza neste sábado 6.072 casos da doença em todo o estado.

Brazil Confirmados 498,440 +30,102 (24h) Mortes 28,834 +890 (24h) Recuperados 205,371 41.2% Ativos 264,235 53.01%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários