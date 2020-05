Com mais de 40 anos de tradição, Arraial da Igreja Católica em Sena pode ser adiado

Há mais de 40 anos animando a noite dos fieis católicos do município de Sena Madureira, além de religiosos de outras cidades do interior, o tradicional Arraial da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição foi mais um evento afetado pela pandemia do coronavírus.

Anualmente, no pátio do templo, localizado na Avenida Avelino Chaves, a comunidade cristã/católica vivencia os 30 dias do mês de maio com muita devoção nas novenas marianas e, ao mesmo tempo, se diverte com as deliciosas galinhas que são vendidas e sorteadas no “aviãozinho” do Padre Paolino – o bom velhinho, que foi responsável por criar uma das festas mais conhecida do município.

Neste 2020, a paralisação das atividades não são essenciais para combater o vírus que já afeta mais de 1500 pessoas em todo o estado, causou tristeza aos que esperavam ansiosamente o oferecimento da “linda galinha”, de acordo com o pároco da igreja, Moisés Oliveira.

“Sentimos muito tudo isso que está acontecendo, mas entendemos como igreja e cidadãos que a paralisação é mais que necessária para vencer um mau que tenta contra nossas famílias. Muitos fieis falam sobre a tristeza por não ter o arraial neste ano, e nós também sentimos isso”, explicou à reportagem do ContilNet.

O padre disse ainda que este é o primeiro ano, desde a criação da programação, em que o arraial não acontece. Na ocasião, pontuou que existe uma possibilidade de acontecer, no período pós-pandemia, um arraial fora de época, mas que o assunto ainda está sendo discutido pela direção da igreja.

“Precisamos obedecer as orientações de isolamento social e ver como esse vírus vai se comportar nos próximos meses. A igreja vem pensando sobre a possibilidade de fazer um arraial fora de época”, comentou.

Ao final da entrevista, Frei Moisés pediu à população católica que reze o terço e intensifique as orações para que todo este processo doloroso seja vencido o quanto antes, e que, também, colabore com as orientações dos governantes sobre distanciamento e higienização pessoal.

“Lembrando que estamos em um mês mariano, orientamos que rezem o terço em casa, intensifiquem as orações e, em um ato de amor por si mesmo e pelo próximo, pedimos atendam o que dizem os especialistas e governantes sobre isolamento e higienização. Nós vamos passar por isso, se Deus quiser”, concluiu.

Missas e programação

Moisés também lembrou aos fieis que as missas dominicais, nos horários de 8h15 e 19h15, e as missas diárias, às 18h, estão sendo transmitidas pela página oficial da paróquia, no Facebook.

