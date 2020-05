Confronto entre facções criminosas deixa moradores do Bairro Cadeia Velha em pânico

A noite desta sexta-feira (8), foi uma das mais tensa do ano na área policial. Os moradores do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, viveram momentos de terror durante um intenso tiroteio protagonizado por duas facções criminosas rivais na disputa por território para venda de drogas.

Um vídeo gravado e enviado por um morador que pediu para não se identificar, mostrou uma parte do confronto que aconteceu no local. Durante o confronto armado os moradores estavam trancados dentro de suas residências, com medo de balas perdidas que naturalmente sairia dessa guerra.

A populares ainda chegaram a ligar e acionar a Polícia Militar que realizou ronda ostensiva no local, mas ninguém chegou a ser preso.

