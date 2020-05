Coronavírus em Sena, morte de PM, lockdown no AC a ataque a Gladson; veja as mais lidas

Na nossa retrospectiva semanal você confere as principais notícias do estado e região

Na nossa retrospectiva semanal você confere as principais notícias do estado e região que repercutiram nas redes. Confira.

SEGUNDA-FEIRA

Quem descumprir quarentena pode ser multado e até preso e primeiros casos de coronavírus em Sena

Conforme a publicação que prorroga o isolamento social no Acre até 17 de maio, quem descumprir a quarentena e as medidas de isolamento apresentadas pelo governo poderá ser multado e até preso. “As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização penal, civil e administrativa”, diz publicação. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O professor Carlos Beliza e sua noiva Geina Lima foram as primeiras vítimas do Covid-19 em Sena Madureira. Em seu perfil no Facebook, Carlos contou como tudo aconteceu e, na postagem, afirmou que pode ter sido infectado com a esposa no momento em que pegou uma marmitex em um dos restaurantes da cidade. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Gladson diz que ‘sem pessoas não há economia’ e criminosos invadem casa de pastor evangélico e tentam matá-lo

Por meio de videoconferência, o governador Gladson Cameli ouviu nesta terça-feira (5), as principais demandas e propostas de empresários de vários municípios acreanos referentes à reabertura do comércio. Como resposta, Gladson disse que ‘sem vidas não há economia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Três homens foram presos por espancar e tentar matar um pastor evangélico, na noite desta segunda-feira (4), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A informação foi divulgada na terça-feira (5). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

PM infectado com coronavírus morre em Rio Branco e lockdown no Acre

O policial militar reformado O.Lima morreu na noite de terça-feira (5) no Pronto Socorro de Rio Branco, vítima de covid-19. Ele foi diagnosticado com a doença no dia 19 de abril. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ContilNet nesta quarta-feira (6) que está estudando todas as possibilidades possíveis para tentar evitar um colapso na estrutura de saúde no Acre. Dentre as medidas, estaria a decretação do ‘lockdown’, uma espécie de confinamento total obrigatório da população em suas casas, bem como das atividades. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Acre ultrapassa mil casos de coronavírus e político diz que isolamento radical é burrice

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que o Acre ultrapassou a marca dos 1.000 casos oficiais de contaminação pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira (7). Com o anúncio de 71 novos casos nas últimas 24 horas, o número saltou de 943 para 1.014 pessoas com Covid-19 em todo o estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O vereador de Rio Branco João Marcos Luz (MDB) usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para fazer duras críticas ao governo do do Acre que pretende implantar o lockdown, confinamento radical para tentar conter os avanços do coronavírus no Acre. “O isolamento radical é uma prova clara que a burrice é infinita”. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Acre tem novo recorde de casos de coronavírus e Bestene diz que Pró-Saúde foi criado sem segurança jurídica pela gestão do PT

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que registrou 163 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, nesta sexta-feira (8). O número é mais do que o dobro desta quinta-feira, 7, quando 71 novos casos tinham sido confirmados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O deputado estadual José Bestene (Progressistas) resolveu se manifestar nesta sexta-feira (8) acerca da polêmica do projeto de Lei do poder executivo que trata da criação do Instituto de Saúde. Segundo ele, o Pró-saúde foi mal elaborado pela gestão à época do ex-governador Binho Marques (PT). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

