Coronavírus: entenda critérios que determinam alta médica e retorno ao trabalho no AC

Em nota divulgada nesta segunda-feira (25), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) fez orientações sobre quais os critérios que devem ser levados em consideração para que uma pessoa receba alta médica depois de ser contaminada pelo coronavírus.

Além disso, as regras também abordam o retorno às atividades laborais do paciente.

Os critérios clínicos são: se encontrar no 14º dia de doença (contando a partir do primeiro dia de sintomas) ou em tempo superior a 14 dias e estar assintomático há pelo menos 72 horas .

O órgão pontuou ainda que, com a utilização desta definição, não é necessária a repetição de teste para a definição de cura da doença e permite a definição do tempo necessário para o retorno ao trabalho do caso confirmado de COVID-19.

“Ressaltamos que a presença de sintomas de COVID-19 após o 14º dia da doença indica que o paciente ainda não foi curado e pode ainda transmitir o vírus, devendo, portanto, permanecer em isolamento. Nessa situação deve aguardar que permaneça 72 horas assintomático (sem presença de sintomas) para poder ser considerado curado e retornar às atividades laborais”, especifica.

