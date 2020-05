Coronavírus: patrocinador master deixa o Flamengo, diz jornal

O banco entende que a ausência de jogos e treinos afeta significativamente a exposição da marca e, por isso, romperá com o clube carioca

A insistência do Flamengo em retornar aos treinamentos tem também razão financeira. De acordo com o jornal Extra, o banco Bs2, patrocinador master do clube, informou que irá romper o contrato.

A razão para a rescisão do vínculo que ia até o fim do ano, claro, é a pandemia do novo coronavírus. Como não há jogos e treinos, o banco entende que a exibição da marca é prejudicada.

Desta forma, o Flamengo ficaria sem receber as últimas duas parcelas do acordo, nos valores de R$ 5 milhões cada uma.

O rompimento, no entanto, ainda não foi confirmado entre as partes. Caso a saída do Bs2 se concretize, será o segundo patrocinador a deixar o Flamengo durante a pandemia. A multa por rescisão unilateral é de R$ 2 milhões.

O primeiro patrocínio a deixar o clube foi o Azeite Royal. Em março, a marca alegou que irá tentar se reestruturar diante da crise gerada pelo novo coronavírus. Ela também cortou os investimentos no Vasco, Fluminense e Botafogo.

O Flamengo mantém contato com a Amazon para assumir a parte mais nobre de camisa. As conversas, no entanto, deram uma trégua durante a pandemia do novo coronavírus.

Brazil Confirmados 349,113 +1,715 (24h) Mortes 22,165 +152 (24h) Recuperados 142,587 40.84% Ativos 184,361 52.81%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários