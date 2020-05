Coronavírus: saiba o que seu time tem feito após o fim das férias coletivas

As férias coletivas acordadas entre os 20 clubes da Série A do Brasileirão terminaram na última quinta-feira (30/04). Desde então, os times buscam soluções e a liberação para retomar os treinamentos em segurança em meio à pandemia do novo coronavírus. Até o momento, a incerteza predomina e a maioria dos estados não permite a volta.

Mapeamos como cada equipe tem reagido na primeira semana de “treinos” após o fim das férias. Grêmio e Inter, por exemplo, reabriram os CTs. Em contrapartida, times de São Paulo fecharam acordo e só retornarão as atividades presenciais simultaneamente. Enquanto isso, os trabalhos em videoconferência predominam.

Veja como está cada um dos 20 times da Série A do Brasileirão

Athletico-PR

Com o fim das férias coletivas, adotou cautela na volta às atividades. Oficialmente, organizou trabalhos no sistema home office.

Atlético-GO

A favor do retorno aos treinos rapidamente, o clube aguarda autorização das autoridades. A fim de se adequar às orientações do Ministério da Saúde e da CBF, o Dragão irá testar seus jogadores e funcionários nesta semana.

Atlético-MG

O clube mantém contato com os jogadores em suas casas, mas não elaborou cronograma específico de treinos. O presidente Sérgio Sette Câmara prevê volta às atividades no dia 18 de maio, desde que com autorização das autoridades.

Bahia

O Tricolor iniciou nessa segunda-feira um programa de controle de atividades à distância. Os jogadores serão orientados em trabalhos em casa, com o acompanhamento de especialistas. Jogadores e comissão técnica passarão por exames do novo coronavírus.

Botafogo

Um dos clubes com posicionamento mais forte para não forçar o retorno ao futebol, o Botafogo se reapresentou virtualmente. “Com a prioridade em preservar a saúde dos atletas e colaboradores, as atividades serão realizadas virtualmente com total suporte dos diversos setores do clube e da direção”, informou o Botafogo.

Bragantino

Assim como os demais clubes de São Paulo, o Bragantino decidiu não marcar data para o retorno presencial. Ainda assim, elaborou treinos físicos por videoconferência que começaram nessa segunda.

Ceará

O time alvinegro investiu na compra de kits para testes do novo coronavírus e deve começar a testagem nesta terça. Além disso, os jogadores farão treinos em home office, com acompanhamento a comissão técnica.

Corinthians

O clube dividiu os jogadores em cinco grupos para realizar treinos em home office. A intenção é intensificar os trabalhos para retornar com o grupo homogêneo. Assim como os demais clubes de São Paulo, o Corinthians decidiu não marcar data para o retorno presencial.

Coritiba

Ainda sem data para retornar e com treinos online, o Coritiba tenta agilizar o processo de retorno. O clube encaminhou protocolo próprio ao governo e aguarda liberação das autoridades.

Flamengo

O rubro-negro iniciou ainda na sexta a testagem de funcionários. Jogadores e comissão técnica passaram pelos exames no fim de semana e a tendência é que o clube intensifique os treinos em home office. O Flamengo, porém, diz estar preparado para retornar às atividades presenciais e elaborou protocolo próprio.

Fluminense

Contrário ao retorno forçado do futebol, o Fluminense iniciou no sábado o acompanhamento dos treinos home office dos jogadores. Vários jogadores exibiram os novos uniformes de treino.

Fortaleza

O clube providenciou kits de exercícios para os jogadores trabalharem de casa. O trabalho é acompanhado pela comissão técnica por videoconferência. O Tricolor aguarda as autoridades para retorar os treinos presenciais.

Goiás

O Esmeraldino esperava retomar os treinos no CT no sábado passado, mas adiou a data. “O clube está avaliando o cenário local de pandemia semana a semana para retornar com segurança aos treinos. Por enquanto a nova data proposta é do dia 11 de maio. Até lá os atletas seguem em home office”, informou o Goiás. A comissão técnica acompanha os jogadores por videoconferência.

Grêmio

O Grêmio retomou as atividades no CT nessa segunda. Funcionários do clube passaram por testes do novo coronavírus e ajustaram o protocolo para receber os jogadores nesta terça. As autoridades do Rio Grande do Sul liberaram a volta aos treinos. Além disso, o Grêmio providenciou a higienização de todos os espaços do CT.

Internacional

O Colorado testou todos os jogadores nessa segunda e informou que estão aptos a retornar aos trabalhos nesta terça. O Inter estabeleceu um protocolo próprio e manterá os atletas em grupos. Áreas internas do CT, como vestiário, academia e refeitórios, não serão utilizadas. As autoridades do Rio Grande do Sul liberaram a volta aos treinos.

Palmeiras

O Alviverde estabeleceu uma rotina de treinos home office para seus jogadores. Eles terão acompanhamento da comissão técnica e horários a serem cumpridos. Assim como os demais clubes de São Paulo, o Palmeiras decidiu não marcar data para o retorno presencial.

Santos

O Peixe mantém contato com os jogadores, mas não estabeleceu critérios para o home office. A última nota oficial do clube sobre o assunto, em 30 de abril, dizia que “o clube entende que é necessário aguardar o posicionamento e liberação das autoridades de saúde e do Governo do Estado de São Paulo para que, em seguida, clubes e federações possam pensar no retorno do futebol no país.” Assim como os demais clubes de São Paulo, o Santos decidiu não marcar data para o retorno presencial.

São Paulo

O Tricolor reforçou o monitoramento ao trabalho dos jogadores em home office. O clube exigiu ainda que jogadores retornassem a São Paulo para facilitar o controle físico. Mas, assim como os demais clubes do estado, decidiu não marcar data para o retorno presencial.

Sport

O rubro-negro aguarda uma posição das autoridades para organizar a volta aos treinamentos.

Vasco

O cruz-maltino transferiu equipamentos do CT para o Estádio de São Januário a fim de cumprir melhor as orientações sanitárias. O time pretende usar uma “cabine de desinfecção” em jogadores e funcionários assim que os treinos forem liberados.

