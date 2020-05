Corpo é encontrado amarrado e com sinais de tortura em ramal na Capital

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local, recolheram o cadáver e levaram para a sede

O corpo do jovem Ronaldo Ribeiro de Lima, de 20 anos, foi encontrado, na tarde deste domingo (24), em uma área de mata no Ramal do Rodo, na região do Bairro Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os restos mortais foram encontrados por moradores da região, que avistaram vários urubus sobrevoando uma área de terra com vegetação baixa. Ao chegar no local, os populares avistaram o cadáver amarrado e com várias perfurações de faca espalhado pelo corpo, estando, inclusive, com uma das mãos decepadas.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou a veracidade das informações. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que confirmou ainda que o corpo apresentava vários sinais de tortura.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local, recolheram o cadáver e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A polícia ainda não se sabe a motivação do crime, mas o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

