Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado na entrada da Cidade do Povo

No final da tarde deste domingo (5), o corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata bem na entrada da Cidade do Povo, próximo ao terminal.

A Polícia Militar disse que uma pessoa teria ligado para o 190 e comunicado sobre um corpo no local. Policiais do Segundo Batalhão foram até o local e durante as busca encontraram o corpo do homem dentro de uma área de mata.

O corpo já estava em avançado estado de decomposição. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o corpo levado para a sede em Rio Branco onde deve passar por exames que possam indicar a identidade do homem.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários