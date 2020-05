Cotada para Saúde defende uso de cloroquina para casos leves e moderados

“Se você trata precocemente existe um benefício maior e você não evolui para uma necessidade de intubação, de internação”, afirmou.

A médica também defendeu uma distribuição mais ampla do medicamento. “A minha ideia seria dar condições para que os médicos, sob autorização do CFM (Conselho Federal de Medicina) prescrevessem e tivessem acesso a essas medicações em situações mais leves e moderadas”, defendeu.

Em relação à logística do medicamento, já em entrevista à CNN, Nise elogiou a escolha do general Eduardo Pazuello, que assumiu interinamente o Ministério. “Nesse sentido o general Pazuello é especialista em logística e tem uma capacidade ampliada nesse sentido e me parece que ele está disponibilizando algum decreto nessa direção”.

Nise também negou que já tenha sido convidada para o Ministério, mesmo tendo se reunido com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ela também revelou que estava presente no evento do Ministério da Família que acontecia enquanto Teich anunciava sua demissão.

Apesar disso, ela se disse preparada para assumir a pasta caso seja convidada. “O momento de sofrimento do brasileiro, da situação e do que precisamos enfrentar para sair dessa crise não permite escolhas pessoas. Então eu estou preparada sim para fazer o que for preciso para ajudar o Brasil a sair dessa pandemia”, afirmou na entrevista.

Mais tarde, falando à CNN, Nise afirmou que não se reuniu com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, e que eles se encontraram por acaso.