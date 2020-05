Covid-19: Estado do Rio passa China em número de mortos

O Rio de Janeiro passou a China em mortes por Covid-19. O estado tem 4.856 óbitos pela doença, de acordo com boletim da Secretaria estadual de Saúde (SES) atualizado nesta tarde. O país asiático tem 4.638 mortes em decorrência do novo coronavírus, segundo dados do painel da Johns Hopkins University. O Rio também já tem mais mortes do que a Índia (4.711).

Foram 251 novos óbitos confirmados no estado nas últimas 24h, de acordo com o boletim. É a primeira vez que o estado registra mais de 200 mortos pelo terceiro dia consecutivo. Há ainda 1.286 óbitos em investigação e 259 foram descartados.

Os casos confirmados da doença no Rio subiram para 44.886 casos, uma alta de 5,8% em relação ao número de casos registrado no boletim anterior (42.398 casos). Até o momento, entre os casos confirmados, 31.934 pacientes se recuperaram da doença.

A SES esclarece que os casos e óbitos registrados no boletim não ocorreram nas últimas 24h – essa é a data de registro no sistema.

Para o infectologista Edimilson Migowski, o fato de o Rio ter passado a China em número de mortes por Covid-19 deveria acender um sinal de alerta.

– É preocupante, sobretudo se você comparar a população da China (1,4 bilhão de habitantes) com a do estado do Rio (16,5 milhões). É algo assustador em termos de mortes e, na minha opinião, isso é uma prova de que vem ocorrendo um erro na condução dessa pandemia. O principal erro, na minha opinião, foi recomendar que as pessoas com inícios de sinais de sintomas permanecessem em casa, quando o mais importante seria empoderar a população de tal forma que fosse capaz de identificar os sintomas mais frequentes da Covid-19 e iniciar o tratamento precoce – afirma o especialista.

Brazil Confirmados 438,812 +0 (24h) Mortes 26,764 +0 (24h) Recuperados 193,181 44.02% Ativos 218,867 49.88%

