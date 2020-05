Covid-19: Prefeitura de Manoel Urbano proíbe transporte particular de passageiros

Fazendo parte da seleta lista de cidades acreanas onde o novo coronavírus ainda não infectou pessoas, Manoel Urbano promete endurecer as regras de isolamento. Informações vindas do interior dão conta de que está proibido transporte particular de passageiros na cidade.

De acordo com decreto publicado na quinta feira (14), a prefeitura disponibilizará ônibus para fazer esse tipo de transporte. “Medo geral. A gente tá acompanhando as notícias com muito medo”, disse um leitor do ContilNet que procurou a reportagem para falar sobre o decreto da prefeitura.

O município também montou barreira sanitária.

