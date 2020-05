Criança e idosa são esfaqueadas após bebedeira e confusão no interior do Acre

A grande confusão foi registrada durante uma bebedeira e terminou com três pessoas furadas, entre elas uma criança de apenas 3 anos e uma idosa, na noite deste sábado (23), na Comunidade Besouro, no município Porto Walter.

Segundo informações da polícia, a bebedeira estava acontecendo na própria residência da família, quando houve um desentendimento. Após isso, um homem ainda não identificado entrou em luta corporal com outra pessoa identificada como José Monteiro de Araújo, de 27 anos.

Durante a briga, José Monteiro pegou uma faca que estava sendo usada para cortar carne e desferiu várias facadas no homem que lhe agrediu. Ao ver o homem esfaqueado, uma idosa que estava com o neto nos braços tentou separar os dois e evitar o crime, mas acabou sendo atingida juntamente com a criança. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Populares socorreram a família e os encaminharam para o Hospital de Porto Walter. O homem que foi ferido e a senhora estão em estável, já a criança ficou em estado grave, pois a furada teria acertado a artéria femoral.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, colheu as informações e conseguiu prender o acusado pelo crime bem próximo do local. Após a prisão, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil do município, que ficará responsável pelas investigações do caso.

Brazil Confirmados 360,062 +12,664 (24h) Mortes 22,603 +590 (24h) Recuperados 142,587 39.6% Ativos 194,872 54.12%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários