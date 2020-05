Danilo Gentili entrevista acreana que fez “armadura” para combater coronavírus na UPA

Depois de criar uma verdadeira armadura para proteger a filha do coronavírus, a técnica de laboratório da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, Marinês de França Carneiro, de 43 anos, foi entrevistada no programa do apresentador Danilo Gentili nesta quinta-feira (14), no SBT.

As fotos de Marinês na unidade, com a vestimenta feita de TNT, viralizou na internet e até virou meme. A profissional utilizava a roupa mesmo com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) dados pela Saúde.

Danilo fez a entrevista por vídeo chamada e elogiou França, que durante a transmissão estava vestida com uma das roupas – produzidas por sua mãe, a aposentada Maria de França, de 66 anos .

“Todo mundo compartilhou sua foto. Você é uma heróina por trabalhar na linha de frente do combate a esse vírus e por ter essa ideia tão criativa”, comentou o apresentador.

