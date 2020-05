Delegacia no Tucumã tem serviços suspensos após servidor apresentar sintomas da covid-19

Após a suspeita de um caso de coronavírus na Delegacia de Policia da 4ª Regional, localizada na Avenida Oeste, no bairro Tucumã, as atividades foram suspensas para desinfecção do local.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Polícia Civil. Não há certeza sobre o possível infectado ser um agente.

A pessoa foi submetida à exame e manifestou os primeiros sintomas neste domingo (11), enquanto estava unidade. Os trabalhos devem retornar na terça (12) ou quarta-feira (13).

A orientação à população é a de que procure os serviços em outras unidades neste período, até que o funcionamento retorne.

