Deputado diz que filas em bancos podem gerar um colapso na saúde do Acre

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (5),o deputado estadual Neném Almeida fez um pronunciamento mostrando sua preocupação com as recentes filas quilométricas nas agências da Caixa Econômica Federal.

“Estou muito preocupado com as filas quilométricas nos bancos pois sempre quem paga o maior preço é a população carente que não tem plano de saúde”, disse.

Almeida destacou que as pessoas estão muito próximas umas das outras, gerando risco de contaminação para si e seus familiares. “O poder público deve se preocupar pois cuidando deles, fazendo com que a saúde não entre em colapso”, explicou.

O parlamentar contou que pessoas voluntarias do sindicato dos bancários tiraram um tempo para fazer demarcações de distanciamento social de 2 metros. “As pessoas começaram a entender. Em outros Estados estão usando cadeiras e pessoas com um megafone chamam as pessoas para serem atendidas”, encerrou.

