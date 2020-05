Gehlen Diniz diz ser favorável ao lockdown: “Confinamento total no Acre”

O líder do governo, deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), fez uso do seu tempo da sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para um discurso polêmico. Segundo ele, o governo do Acre precisa fazer uso do ‘lockdown’ em todo o Estado como forma de amenizar o contágio pelo Coronavírus.

“Sou a favor do isolamento total das atividades, devemos priorizar vidas. Sou a favor do lockdown, confinamento total, pois somos um país pobre e não temos condições para conter o avanço da doença”, declarou.

O líder do governo na Casa do Povo disse também que os casos da doença em Sena Madureira ocorreu devido o afrouxamento do isolamento e abertura das atividades na região. “O prefeito de Sena infelizmente abriu o comércio para funcionamento, recebi críticas sobre não aceitar isso, solicito ao prefeito que reedite o decreto”, explicou.

