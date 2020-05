Deputado sugere instalação de lavatórios para as mãos próximos a bancos e hospitais

O deputado estadual Fagner Calegário (sem partido) protocolou, na Assembleia Legislativa, uma indicação ao governador Gladson Cameli (Progressistas) nesta sexta-feira (8) sugerindo a adoção de duas medidas contra o novo coronavírus.

No documento enviado para a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), Calegário sugeriu a instalação de lavatórios de água e sabão em pontos estratégicos, como terminais urbanos, agências bancárias da Caixa, loterias e bancos, possibilitando que os cidadãos lavem as mãos enquanto estão indo às ruas em buscas dos serviços essenciais, como o saque do auxílio emergencial.

“Sugeri também a criação de pontos de apoio, com distribuição de máscaras, luvas e álcool gel para aqueles que não puderam parar suas atividades neste momento de pandemia”, declarou.

Segundo ele, essas medidas são auxiliares no processo de enfrentamento ao novo coronavírus, possibilitando que todos, mesmo fora de suas residências, tenham condições de manter as medidas contra o covid-19.

“Assim, caso o governador siga as indicações, garantimos que todos estejam devidamente higienizados e mais seguros”, justificou o deputado.

