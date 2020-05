Deputados aprovam retirada do PL de gratificação e convocam sessão para domingo

A matéria já havia sido aprovada nas comissões conjuntas do parlamento por 17 votos

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do estado do Acre (Aleac) aprovaram, por maioria, a retirada de pauta o projeto de lei que poderá garantir aos servidores públicos da Segurança, Saúde e Procon, a quantia mensal de R$ 420, a título de gratificação emergência durante a pandemia da Covid-19.

Como já adiantado pelo ContilNet, a matéria já havia sido aprovada nas comissões conjuntas do parlamento por 17 votos.

Para justificar a retirada, o presidente Nicolau Júnior destacou que o artigo 188 do regimento interno permitia a retirada da pauta, mesmo com a oposição sendo contrária, a maioria da base retirou o projeto. O líder do governo, deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), destacou que haverá uma nova sessão extraordinária neste domingo (24) para tratar de novas matérias de gratificação a servidores de Saúde e Segurança.

