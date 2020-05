Dilsinho e Florence and The Machine: veja as lives desta segunda-feira

A segunda-feira contará com transmissões on-line para todos os gostos, do pagode até o pop britânico

Para começar a semana com chave de ouro, esta segunda-feira (4/5) terá lives com show de Dilsinho, Leoni e dos britânicos Florence and The Machine.

Após cancelar a sua live para assistir à de Sandy & Junior, chegou o dia do cantor Dilsinho estrear seu show on-line. A apresentação virtual está marcada para às 19h30, no canal oficial do YouTube do pagodeiro.

Quem também aparece nesta segunda é o cantor Leoni, às 21h, também em seu canal oficial do YouTube. Esta será a sexta transmissão on-line realizada pelo músico durante o período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus.

Já a banda britânica Florence and The Machine participa da live do Met Gala e está programada para às 19h (horário de Brasília). A transmissão acontece por meio do canal oficial da Vogue no YouTube.

