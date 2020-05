Diniz diz que AC está em 14° lugar em questão de transparência dos gastos com covid-19

O líder do governo fez questão de defender também o PL do Instituto de saúde

Na sessão remota desta terça-feira (12), o deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) fez uso do seu tempo para afirmar que o governo do Acre está na lista dos estados com transparência em gastos dos recursos da covid-19.

“Estamos em 14° lugar em relação a transparência dos gastos da covid-19. O governo fez um portal da transparência somente para os gastos recebidos para essa pandemia”, declarou.

O líder do governo fez questão de defender também o PL do Instituto de saúde. “Se não fizermos isso, mais de mil servidores podem ser demitidos”, explicou.

