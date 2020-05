DJ acreana Cau Bartholo comandou a live “Last night a DJ saved my life”, em Dublin

Com muita música dançante e alegria, ela transmitiria a live pelo seu canal no Youtube /Cau Bartholo TV

B-Day

Parabéns para a empresária pioneira do ramo da moda no Acre, Iris Tavares, pelo seu aniversário, assinalado no dia 6. Foi bonito de ver o grande movimento de homenagens que recebeu nos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais. Pelo seu histórico, ela merece todo esse carinho!

Bebê à vista

Aos sete meses de gravidez, a consultora de imagem e design de moda Júlia Tavares está em grande fase profissional e lindíssima à espera do primeiro filho. A avó de primeira viagem Iris Tavares também está super feliz, acompanhando esse momento especial da filha e contando os dias para a chegada do primeiro neto.

Happy birthday

O aniversariante de ontem, 9, foi o jornalista Tiago Teles, que não celebrou a data devido à recomendação de isolamento social, mas que não escapou das inúmeras felicitações em suas redes sociais.

Live de DJ acreana em Dublin

Ontem, 9, a DJ acreana Cau Bartholo comandou a live “Last night a DJ saved my life”, diretamente de Dublin. Com muita música dançante e alegria, ela transmitiria a live pelo seu canal no Youtube /Cau Bartholo TV, mas devido a problemas técnicos a live foi transmitida via Facebook, com um set list de tirar o chapéu. Valeu!

Dia das Mães

Nesse mês dedicado às mães, parabenizamos as mulheres batalhadoras do Acre em nome da procuradora do Estado e coach Caterine Castro, uma mulher admirável que se desdobra entre a criação dos filhos, o trabalho e a espiritualidade. Na foto, ela e a filha Clarissa Trindade vestem looks da Iris Tavares elaborados especialmente para essa data.

Florais de Bach

A influenciadora digital Priscila Brenner postou recentemente em seu Instagram essa foto revelando que está tratando o filho Davi com florais de Bach, que são excelentes para imunidade e para harmonizar as emoções, especialmente estados de ansiedade, tensão e stress do momento, que os pequenos também sentem.

***

A Farmácia Vitória Régia escolheu os legítimos Florais de Bach da Floral Therapi @floraltherapi, que são usados nos últimos 80 anos como terapia complementar no mundo todo. São 38 opções de essências para serem usados, conforme a necessidade! Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Óculos para todos os gostos e bolsos

Tomando um bom cappuccino na Ótica Moderna, a querida empresária Fabíola Pinheiro renovou seus óculos de grau e adquiriu esse modelo solar. Para comprar seus óculos de grau e para os dias de Sol entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Podologia do Studio Bonequinha de Luxo

No Studio Bonequinha de Luxo, o serviço de saúde em PODOLOGIA continua, por se tratar de serviço essencial em saúde. Com todos os cuidados e com segurança, o atendimento é realizado com horários individuais, de terça-feira à sábado, de 9 às 19h. Agente o seu horário pelo telefone (68) 99907-010.

O Boticário ressalta benefícios da linha Nativa SPA Rosé em nova campanha

O Boticário coloca no ar uma nova campanha para divulgar a sua linha Nativa Spa Rosé. O filme de 30 segundos, para TV e meios digitais, ressalta os benefícios do produto, como recuperar a vitalidade da pele na primeira aplicação. A campanha, com o conceito “Vitalidade que você sente”, ainda destaca a rosa mosqueta e o óleo nutritivo de quinoa, presentes no óleo multibenefícios, como diferenciais. O produto pode ser usado no cabelo, rosto e corpo. Além do filme, a AlmapBBDO ainda é responsável por toda a estratégia digital de mídia e performance para a linha Nativa Spa Rosé.



Dicas de produções para o home office durante o isolamento social

Com a mudança da rotina de trabalho, em razão da recomendação de isolamento social, o chamado home office se tornou uma realidade. Para se acostumar ao novo esquema, a rotina diária inclui também escolher o que vestir para trabalhar todas as manhãs, para dar esse comando ao cérebro de ‘estou pronto’. E o novo trabalho realizado de casa inclui uma rotina de lives, videoconferências e videochamadas. Roupas mais largas e confortáveis devem ser priorizadas. Outra forma importante para iniciar o processo é começar a se arrumar de cima para baixo, pois não cabe usar sapatos dentro de casa. É preciso que a profissional se sinta bem com o seu rosto e o seu cabelo. Confira alguns looks da loja Iris Tavares ideais para se trabalhar durante a quarentena!



Com looks de Iris Tavares em seu home office, a empresária Samarah Motta, as colunistas Márcia Abreu e Jackie Pinheiro, e a ilustradora Luíza Pinheiro

