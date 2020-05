DJ acreano com covid-19 peregrina atrás de atendimento médico em Rio Branco

O paciente teve seu quadro agravado e espera atendimento na UPA do Segundo Distrito

O DJ Jean Ney Sandim, que testou positivo para o covid-19 corre nesta sexta-feira (29) atrás de um atendimento médico para possível internação. Ele tem o quadro pulmonar comprometido pelo vírus.

Jean Ney, ao sentir há cerca de uma semana os sintomas da doença, buscou atendimento particular, tendo sido atendido pelo médico infectologista Dr. Eduardo Farias. O profissional após analisar uma tomografia do tórax, aconselhou repouso total.

“Ele receitou e disse que na sexta-feira ele deveria retornar com uma nova tomografia para análise do quadro, mas, o doutor também se contaminou” disse Adriana Sandim, esposa do DJ.

A família buscou um outro infectologista, e hoje pela manhã, como nova tomografia, foi aconselhada a buscar internação na rede pública pelo agravamento do quadro de infecção. Foi quando começou a peregrinação atrás de médico.

“Ficamos horas no Pronto Socorro, ele em cima de uma maca esperando por uma análise médica. Disseram que não tem médico e que a previsão era de a partir das 14h30, mas, como existem outras emergências, não tinha garantia de consulta”, acrescentou Adriana.

O paciente espera atendimento na UPA do Segundo Distrito. A falta de médicos é reconhecida pela Secretaria de Estado de Saúde que trava na justiça, uma briga pela contratação de profissionais formados no exterior.

