Dnit intensifica manutenção em trecho da BR-364 entre Rio Branco e Sena Madureira

Trabalhos acontecem em parceria com o Exército e ganharam reforço com o fim das chuvas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) intensificou as obras de manutenção em um trecho da BR-364 que liga Rio Branco a Sena Madureira que estava em estado crítico.

Os trabalhos acontecem em parceria com o Exército Brasileiro. O reforço nas obras começou após o fim do período chuvoso e o início do chamado verão amazônico.

As obras consistem no fechamento de buracos com barro por tratores, terraplanagem e cobertura asfáltica. A ideia é melhorar trafegabilidade dos veículos, diminuir o tempo de viagens intermunicipais e evitar acidentes na estrada.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários