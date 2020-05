Documentário, minissérie histórica e muito mais para este fim de semana!

“Holocausto Brasileiro” trata de uma das histórias mais tenebrosas do país

HOLLYWOOD REESCRITA

Uma minissérie histórica com o selo Ryan Murphy de produção? Pode conferir sem medo! Em “Hollywood”, realidade e ficção se misturam em uma história no período pós-Segunda Guerra Mundial para falar, principalmente, sobre os bastidores da Era de Ouro do cinema norte-americano. Em meio às injustiças e preconceitos – de raça, gênero e sexualidade, os sonhos de sucesso dos protagonistas movem a trama. E os figurinos… Reproduções perfeitas <3

Disponível na Netflix

REALITY SHOW DE MODA? CONTE COMIGO

Heidi Klum e Tim Gunn (de “Project Runway”) se reúnem novamente em um novo reality! Na competição Making the Cut, 12 designers irão competir por uma chance de lançar – internacionalmente – a própria marca. Muito drama e nervosismo entre as agulhas estão garantidos.

Disponível na Amazon Prime Video

AÇÃO? SUSPENSE? SIM!

Essa adaptação do filme “Hanna” de 2011 ficou ótima! Tudo na medida certa pra expandir a história do filme, que traz a protagonista lutando contra a agência governamental que a quer morta. Quando a bomba da verdade chega… SOCORRO! A segunda temporada já está garantida e chega no dia 3 de julho deste ano.

Disponível na Amazon Prime Video

TRAGÉDIA HISTÓRICA

Este documentário lançado em 2016 – baseado no livro homônimo de Daniela Arbex – mostra o genocídio ocorrido no Hospital Colônia em Barbacena (MG), que esteve ativo durante os anos de 1903 e 1996. Graças ao descaso do Estado, dos médicos e da sociedade, deixou o saldo de mais de 60 mil mortos e inúmeras vidas marcadas para sempre. É um filme forte e emocionante, que além de trazer esta denúncia ao formato audiovisual, também discute questões pertinentes sobre os tratamentos voltados para saúde mental e a existência dos manicômios.

Completo no YouTube

PARA A PLAYLIST

