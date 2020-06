Dos 6.219 pacientes com coronavírus no Acre, mais de 2.600 estão curados

O total de curados no estado salta de 2.479 para 2.611 nas últimas 24 horas, aponta boletim da Sesacre

Neste domingo (31), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) comunicou a recuperação de mais 132 pacientes que foram diagnosticados com coronavírus no Acre.

O total de curados no estado salta de 2.479 para 2.611 pessoas que receberam alta médica e estão sem a presença do vírus no organismo.

O coronavírus já atinge 6.219 pessoas no Acre, conforme o boletim divulgado neste domingo. Dos casos positivos, em relação ao sexo, 3.135 (50,4%) casos são do sexo masculino e 3.084 (49,6%) do sexo feminino, quanto à faixa etária dos casos confirmados, a maior proporção encontra-se entre 30 a 39 anos em ambos os sexos.

A maior parte dos casos positivos estão evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação.

Brazil Confirmados 514,992 +143 (24h) Mortes 29,341 +27 (24h) Recuperados 206,555 40.11% Ativos 279,096 54.19%

