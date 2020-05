Duarte diz que hospital do Alto Acre tem apenas um respirador para pacientes

O deputado destacou que o governador Gladson Cameli vai investigar as compras dos sacolões no Acre

Na sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (13) o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou o pequeno expediente para fazer uma denúncia em relação as condições do Hospital do Alto Acre. Segundo ele, o local só dispõe de um aparelho de respirador para pacientes com covid-19 e demais problemas.

“Recebemos uma denúncia do hospital do Alto Acre e fomos a pedido dos servidores. Podemos destacar a falta de itens, só tem um respirador na unidade, se por acaso, tiver duas pessoas precisando de respiradores, uma vai ser prejudicada”, explicou destacando que o hospital atende os municípios de todo o Alto Acre

Duarte destacou que está atento ao noticiário local e que o próprio governador Gladson Cameli vai investigar as compras dos sacolões que foram distribuídos a população. “O governador e o vice estão pedindo uma investigando o superfaturamento na compra dos sacolões que ultrapassaram mais de R$ 3 milhões”, declarou.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários