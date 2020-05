Edital Conectcultura registra mais de 150 inscrições de artistas em todo o estado

O presidente da FEM, Manoel Pedro de Souza, o Correinha, apresenta com ânimo o resultado do processo

O Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 29, a lista provisória de artistas habilitados para o sorteio que visa preencher as 90 vagas nas 10 categorias do Edital ConectCultura – Arte Vive, lançado no dia 30 de abril para auxiliar artistas locais que vivem exclusivamente da ação cultural.

O edital conseguiu alcançar fazedores de cultura das diferentes regionais do Acre, provenientes de municípios como Tarauacá, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Bujari, Senador Guiomard e da capital Rio Branco.

A Federação da Capoeira Acreana, entidade inscrita e aprovada, deverá realizar o gerenciamento das lives que serão produzidas pelos artistas e do recurso para pagamento das apresentações, que corresponde a R$ 1 mil reais para cada artista sorteado que se apresentar.

Com o objetivo de amparar os artistas durante o isolamento social, medida governamental adotada para frear o contágio pelo coronavírus, o Edital ConectCultura faz parte de um conjunto de esforços do governo do Estado que, mesmo com a atenção voltada para a saúde pública, buscou olhar com sensibilidade para a classe artística, especialmente para aqueles que não possuem outra fonte de renda senão a proveniente de ações realizadas em estabelecimentos e espaços culturais, ambos fechados por força do decreto governamental, desde o mês de março.

O presidente da FEM, Manoel Pedro de Souza, o Correinha, apresenta com ânimo o resultado do processo de realização do ConectCultura, que no último dia 13 de maio foi retificado para aprimoramento e melhoria do acesso por seu público-alvo.

“A comissão responsável pelo edital se empenhou muito no diálogo com os representantes de cultura nos municípios do interior do Estado para que essa oportunidade pudesse chegar ao maior número de artistas possível. Além disso, o Sistema Público de Comunicação, por meio das rádios, que ainda têm papel fundamental no acesso à informação por regiões mais afastadas, e os outros principais veículos de comunicação, tanto públicos quanto privados, também foram e são fundamentais para a propagação de informações com credibilidade sobre esse edital. Ficam os nossos agradecimentos e esperamos continuar contando com esse apoio ao longo de sua execução”, ressaltou Correinha.

De acordo com o cronograma disposto no item 12 do Edital retificado, o sorteio dos artistas deve ocorrer no dia 4 de junho, gerenciado pela entidade aprovada e com supervisão da FEM, que também pretende dar suporte à entidade em outras demandas ao longo de toda a execução do ConectCultura.

