Em Cruzeiro do Sul, prefeitura monta tendas para acomodar que precisam sacar benefício

Preocupado com o avanço do coronavírus em Cruzeiro do Sul e o caos que a população tem enfrentado para conseguir sacar o benefício de R$ 600, o prefeito Ilderlei Cordeiro determinou a montagem de tendas com cadeiras para acomodar as pessoas que antes ficavam no sol e aglomeradas.

A prefeitura também está oferecendo uma máquina de xerox para que os beneficiários entrem na agência com todos os documentos necessários para o serviço. Além disso, a prefeitura garante água para essas pessoas.

Além da tenda em frente a Caixa Econômica Federal, também há uma em frente à Igreja Catedral. A prefeitura estuda como distribuir outros espaços próximos as lotéricas mais distantes.

“O que demorava 10 minutos, agora vai demorar de 2 a 3 minutos. Vamos melhorar 100% o atendimento, a população não vai ficar aglomerada. Estamos disponibilizando uma máquina de xerox para que as pessoas entrem na agência com tudo pronto. Além do desconforto, ainda tem a aglomeração de pessoas”.

E destaca: “Faremos o que for necessário para ajuda essas pessoas que tanto precisam”.

