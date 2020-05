Em menos de 12 horas, duas pessoas morrem com covid-19 no Alto Acre

A reportagem do ContilNet recebeu a informação na manhã desta quarta-feira (27) que mais duas pessoas podem ter vindo à óbito, vítimas do coronavírus no Acre. Com as mortes, os números oficiais podem chegar à 107.

De acordo com os dados extraoficiais, uma das vítimas era natural de Assis Brasil e devido a complicações em seu estado de saúde acabou morrendo ainda na madrugada desta quarta. Segundo o jornal O Alto Acre, trata-se de um homem de 42 anos, da cidade vizinha, Epitaciolândia.

Já o segundo óbito, trata-se de uma senhora, e ocorreu na manhã desta quarta-feira, no município de Brasileia. A informação da morte foi confirmada pela assessoria.

A Secretaria de Estado de Comunicação não confirmou os óbitos, mas disse que poderiam ser confirmados no boletim epidemiológico desta quarta.

Brazil Confirmados 394,507 +2,147 (24h) Mortes 24,600 +51 (24h) Recuperados 158,593 40.2% Ativos 211,314 53.56%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários