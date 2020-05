Em Rio Branco, 74% dos contaminados por coronavírus têm entre 20 e 49 anos

A Prefeitura de Rio Branco divulga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o Informe Epidemiológico da covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus. Elaborado pelo Centro de informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, o boletim possibilita leitura da situação da covid-19 na capital acreana.

De acordo com a análise da situação epidemiológica da covid-19, em Rio Branco, os homens são os mais cometidos ao totalizar 767 casos, representando 53% dos contaminados pelo novo coronavírus. Já a maior incidência é na faixa etária de 20 a 49, com 1.068 (74%) casos.

Números em Rio Branco

Os primeiros casos de covid-19 foram confirmados em Rio Branco no dia 17 de março e em dois meses a capital totaliza 1.437 casos, 56 óbitos e apresenta taxa de letalidade de 3,9%. O Bosque é o bairro com maior número de casos confirmados, 52, seguido do bairro Estação Experimental, segundo bairro que registra maior número de infectados pelo coronavírus com 47 casos (confira a lista completa no boletim).

Na capital acreana 5.561 casos foram notificados, dos quais 2.777 testaram negativo, 1.437 testaram positivo e 1.347 seguem em análise. 821 pessoas estão em isolamento domiciliar, 514 tiveram alta médica por não apresentar mais o vírus no organismo e 46 seguem internadas.

No Acre, até o momento, foram notificados 7.877, dos quais 1.996 foram confirmados, 4.193 descartados e 1.688 seguem em análise. O Acre totaliza 62 óbitos.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários