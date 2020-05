Em Rio Branco, teleconsulta ajuda pacientes a se protegerem do coronavírus

Serviço é ofertado pela prefeitura por meio do telefone 3216-2400 ou através de chat

Nesses tempos de coronavírus, permanecer em casa é fundamental para se proteger da covid-19 que já vitimou 78 pessoas até a manhã desta quinta-feira, 21, em todo o Acre. Mas quando a pessoa, por qualquer motivo, precisa se deslocar até as unidades de saúde para buscar uma consulta médica, acaba por correr o risco de se contaminar, seja no trajeto, seja na própria unidade.

A Prefeitura de Rio Branco, no entanto, tem buscado reduzir a necessidade dessa ida às unidades de saúde. Para tanto, desde a segunda-feira, 18, entrou em funcionamento o serviço de Teleconsulta, que permite que o paciente receba atendimento via telefone ou via chat (bate-papo) disponibilizados nas redes sociais pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A Teleconsulta está disponível pelo telefone 3216-2400 ou através de chat no seguintes endereços: SaudeRB (Facebook), @SaudeRB_bot (Twitter) e www.riobranco.ac.gov.br (Portal da Prefeitura de Rio Branco). O usuário terá atendimento pré-clinico, suporte assistencial, consultas, monitoramento e diagnóstico, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 19 horas, e solicitar a consulta.

“Todo e qualquer serviço da saúde pode ser solicitado pelo telefone ou via chat”, disse a coordenadora de Regulação, Controle e Avaliação da Semsa, Sulamitta Guedes.

De acordo com ela, ao fazer o contato através desses canais, um atendente faz a triagem das necessidades apresentadas pelo paciente.

“A partir de então, a pessoa pode ser atendida por um profissional médico que pode realizar a consulta naquele momento, também via telefone ou chat, ou, se necessário, indicar que o atendimento seja presencial. Somente nesses casos, é que o paciente deve se dirigir a uma unidade de saúde”, explicou Sulamita.

