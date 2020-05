Em Sena, profissionais da Saúde fazem momento de oração e louvor em hospital

A luta dos profissionais de Saúde neste momento de pandemia do coronavírus tem sido muito repercutida e validada nos últimos dias nas redes sociais, telejornais e nas casas de milhões de brasileiros que sabem da importância que estes têm para garantir a vida e nos proteger de um terrível mal.

Um vídeo compartilhado na página do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, mostra a equipe do Pavilhão Internação, onde as vítimas estão internadas, fazendo um momento de louvor e adoração, pedindo força divina para vencer o vírus.

“O alimento espiritual tem sido fundamental, para que estes guerreiros, mesmo com medo e longe de seus familiares, continuem firmes na missão. Não recuaremos, não temeremos, pois conosco está o Senhor”, escreveu o diretor Elvis Dany.

Sena Madureira já tem 99 casos confirmados, de acordo com o último Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

