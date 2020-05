Em uma semana, casos de coronavírus mais que dobram no Acre e saltam de 258 para 553

O Acre finaliza neste sábado (2) a sua pior semana em número de infectados e mortes por covid-19 desde que o coronavírus chegou ao estado, em 17 de março. Em sete dias foram 295 casos registrados e 11 mortes, sendo metade dos óbitos totais causados pela doença.

No primeiro dia da semana, o domingo (26), foram registrados 21 novos casos da doença e três mortes. Na segunda-feira (27), foram 22 novos casos. No dia seguinte, terça-feira (28), os registros de novos casos foram menores: 16 casos, porém, mais uma morte, elevando para 16 óbitos causados pelo vírus.

Na quarta-feira (29), o Acre registrava duas novas mortes e o primeiro de três dias de recordes crescentes de novos casos: foram 37 pessoas diagnosticadas. No dia seguinte, quinta-feira (30), o números foi maior: 50 novos casos e uma morte, fazendo o estado ultrapassar a marca de 400 casos.

Maio, o mês anunciado como sendo o de maior pico de casos, começou com um número alto: segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), na sexta-feira (21) foram registrados 83 novos casos elevando para 487 infectados e mais um óbito.

Já neste sábado (2), a Sesacre informou três mortes e 66 novos casos da doença. Terminando a contagem total com 553 casos e 22 mortes, além de 510 testes aguardando resultados.

QUEDA NO ISOLAMENTO SOCIAL

O aumento nos casos pode estar atribuído a diminuição do isolamento social que caiu de 55,8% em 21 de abril, para 44,1% no dia 30.

COLAPSO NA SAÚDE

Na sexta-feira (1), especialistas do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC), do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC) e da Associação dos Médicos do Acre (Amac) enviaram para o governador Gladson Cameli e outras autoridades do Acre uma carta alertando para um possível colapso de todos os serviços de saúde no estado e aumento no número de mortes, por conta do coronavírus.

