Em uma semana, quase mil pessoas com coronavírus receberam alta médica no Acre

Diante de um cenário de pandemia do coronavírus, com pessoas internadas e algumas delas dependendo da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nos casos que vão de moderado a grave, a desesperança se torna cada vez mais forte entre os acreanos. No entanto, um notícia muito boa traz para todos uma sensação de que aos poucos vamos resgatando o equilíbrio.

Esta notícia tem a ver com o número de altas médicas registradas durante toda esta semana no Acre.

Em apenas 5 dias, de segunda (25) até esta sexta-feira (29), 887 pessoas receberam alta médica e estão livres do coronavírus no estado.

Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Mais de 100 pessoas recebem alta por dia nas unidades de saúde, de acordo com o levantamento. Nesta semana, a quinta-feira foi recorde de liberações, quando 219 pessoas foram enviadas para casa, sem os sintomas.

O órgão declarou em nota que a maioria dos casos diagnosticados segue sem necessidade de internação.

