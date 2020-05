Em vídeo, Gleici fala que paredão falso foi mais ‘louco’ que sua vitória

Ela gravou um vídeo no IGTV para falar com os fãs e responder dúvidas

Em evidência por conta da atual temporada do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno tirou um tempinho essa semana para conversar com os fãs. Além de ter falado de assuntos polêmicos, como os questionamentos sobre sua origem, ela fez um vídeo em seu perfil oficial no Instagram para falar de algumas curiosidades do programa.

Dentre estas, o momento mais ‘louco’. “Com certeza ganhar foi bom, mas o momento mais louco foi o paredão falso. Eu pensei que tinha saído e de repente chego em um lugar, com tantas regalias. Naquele momento, achei que ia explodir”.

Ela também falou sobre o processo de inscrição, seleção e tirou várias dúvidas dos seus fãs.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários