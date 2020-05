Em vídeo, Lula lamenta morte de Lhé: “Nunca deixou de ser um grande companheiro”

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), gravou um vídeo na tarde deste sábado (16), prestando homenagens a Abrahim Fahart, o Lhé, que faleceu nesta manhã, após complicações renais.

Lhé foi fundador do Partido dos Trabalhadores no Acre. Na mensagem, Lula relembra o apoio recebido por ele no início do partido: “O Abrahim foi um grande companheiro meu desde a fundação do PT, da fundação da Cut, da campanha de 88 quando ele foi candidato ao Senado, em todas as vezes que fui ao Acre e algumas vezes aqui em São Paulo. Ele nunca deixou de ser um grande companheiro, um grande irmão”, declarou Lula.

Ele desejou força à família de Abrahim e deixou uma mensagem também à família.

Veja:

